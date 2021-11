„Toată lumea mă întreabă ce fac atunci când nu joc tenis” Ce răspuns inedit a oferit Serena Williams 

Personalitate istorică în tenis, Serena Williams și-a croit cu claritate planurile pe care se va concentra după încheierea carierei de jucătoare profesionistă. Multi-milionară, cu o avere estimată în toamna acestui an la suma colosală de $240 de milioane, sora mai mică a familiei Williams se arată hotărâtă să urmărească cu sârguință continuarea inițiativelor lucrative.

„Toată lumea mă întreabă ce fac atunci când nu joc tenis. Răspunsul: investesc în companii. Compania Serena Ventures are o capitalizare de piață de $33 de milioane. Suntem abia la început,” a scris Serena Williams pe contul personal de Twitter.

Everyone ask me what do I do when I don’t play tennis? Answer: Invest in companies. My company @SerenaVentures has $33 billion market cap. We are just getting started :) https://t.co/ksLMXaD16j