„Cu atât o iubești mai mult!” Declarații superbe ale lui Patrick Mouratoglou despre Simona Halep: „E exact cum spune Mike Tyson!”

Colaborarea dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou pare a fi una de succes, după ce tenismena româna a reușit să ajungă pentru a treia oară în semifinale la Wimbledon și în a șasea semifinală din acest an. Antrenorul francez a vorbit despre colaborarea cu Halep, având cuvinte frumoase.

„Cu atât o iubești mai mult!” Declarații superbe ale lui Patrick Mouratoglou despre Simona Halep



Patrick Mouratoglou a dezvăluit cum a evoluat relația sa cu Simona Halep, explicând nivelul la care a ajuns tenismena română.

„Eu și cu ea ne bucurăm mult de ceea ce facem. Ne înțelegem foarte bine. Să fim pe teren, să ne trezim dimineața să lucrăm e o plăcere pentru amândoi. Așa cum spune Mike Tyson, niciun boxer nu e mai periculos decât unul fericit. Aici avem o jucătoare de tenis fericită.

Acesta este, într-un mod, motivul pentru care joacă atât de bine. E o jucătoare fabuloasă. Este o oportunitate pentru mine să lucrez cu ea. Are o personalitate incredibilă, ce merită să o descoperi. Cu cât o cunoști mai mult, cu atât o iubești mai mult”, a spus Patrick Mouratoglou pentru Be In Sport, conform tennismajors.com.

Simona Halep: „Am crezut până la final că pot să câștig!”



„E grozav să mă întorc în semifinale la Wimbledon. Am mari emoții, pentru că înseamnă mult pentru mine să revin în această fază competițională. Am jucat împotriva unei adversare dure, a zdrobit mingea în final de meci și nu am știut ce să fac, dar am crezut în mine însămi și mi-am spus că trebuie să rămân puternică pe picioare, care m-au ajutat mult azi.

Am crezut până la final că pot să câștig. Am revenit de la 0-40 cu serva și a funcționat, inclusiv cu serva a doua. Totul e bine când se termină cu bine. Joc cel mai bun tenis, de la Wimbledon 2019 încoace. M-am chinuit mult anul trecut, iar acum încerc doar să îmi recapăt încrederea. Tenisul e aici, acum trebuie doar să cred.

Am început să fac asta și se simte bine. Încrederea e la un nivel bun. Publicul mi-a dat multă energie și sprijin”, a declarat Simona Halep la finalul meciului.