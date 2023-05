„Prieten cu Federer și Nadal? Niciodată!” Ce a spus Djokovic despre cei doi mari rivali ai săi

Novak Djokovic (35 de ani, 1 ATP) a vorbit despre cei doi mari rivali ai săi, Roger Federer și Rafael Nadal, într-un interviu acordat pentru Il Corriere della Sera.

Tenismenul sârb a menționat că nu a fost posibil să dezvolte o relație de amiciție cu Rafael Nadal ori Roger Federer, dar a precizat că le este recunoscător pentru că l-au ajutat să devină persoana care este azi.

Novak Djokovic: „Între rivali nu e cu puțină să fim prieteni, dar nu am fost nici dușmani.”

„Între rivali nu e cu putință să fim prieteni, dar nu am fost niciodată nici dușmani. Am avut mereu respect pentru el, Federer a fost unul dintre cei mai mari din toate timpurile, dar nu i-am fost niciodată apropiat.

Nadal are doar un an mai mult decât mine, am fost ca doi gemeni. La început, mergeam la cine împreună, dar chiar și cu el, prietenia a fost imposibilă.

„În ultimii 15 ani, l-am văzut pe Nadal mai des decât am văzut-o pe mama.”

Mulțumită lui și lui Federer am crescut și am devenit ceea ce sunt. Asta ne va uni pentru totdeauna și simt recunoștință față de ei.

Nadal face parte din viața mea. În ultimii 15 ani, l-am văzut mai des decât am văzut-o pe mama,” a glumit Novak Djokovic, în acest interviu.