Momente incredibile în turneul de calibru WTA 250 găzduit de capitala Ungariei. Reprezentanta gazdelor, Amarissa Kiara Toth (20 de ani, 548 WTA) s-a calificat în faza optimilor de finală în cea mai controversată manieră posibilă.

La scorul de 5-5, în primul set, chinezoaica Shuai Zhang (34 de ani, 28 WTA) a trimis o minge pe linie, dar arbitrul de scaun a văzut mingea aterizând în afara terenului, chiar și după verificarea liniei.

erasing the ball mark and celebrating when your opponent retires from the match is a new low for sportsmanship in tennis pic.twitter.com/lU3ORaGL7T

Șocată de moment, Zhang a cerut intervenția medicului, după care s-a retras din meci, acuzând un atac de panică.

Kiara Toth a șters urma mingii, la reluarea jocului, făcând un gest nesportiv, având în vedere claritatea cu care mingea a atins linia.

Asiatica a fost huiduită la ieșirea de pe teren, în timp ce Toth a sărbători, alături de spectatori, finalul abrupt al partidei.

The celebrations by the crowd and her opponent considering the situation are absolutely shameful.

This was the mark ????????????‍♂️

Do better, everyone. pic.twitter.com/IS4PnmFAkq