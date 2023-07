Incredibil: ce i-a spus Alcaraz lui Djokovic, la fileu, imediat după ce a devenit noul campion al turneului de la Wimbledon

Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) s-a consacrat ca noua vedetă a circuitului ATP, după victoria semnată în cinci seturi, în detrimentul lui Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP), în finala turneului de la Wimbledon.

Dublu campion de Grand Slam la doar douăzeci de ani, tenismenul din Murcia i-a mulțumit sârbului, în îmbrățișarea de la fileu, petrecută cu doar câteva secunde după ultima minge jucată.

Alcaraz, către Djokovic, după încheierea finalei Wimbledon 2023: „Mulțumesc, maestre”

„Thank you, Master (Mulțumesc, maestre)” a fost mesajul neașteptat transmis de Alcaraz lui Djokovic, citit pe buzele tânărului iberic.

„Uneori, mă surprind pe mine, când văd cât de rapid progresez. Cred că facem o muncă grozavă, echipa mea și cu mine. Dar încă îl consider pe Novak cel mai bun tenismen din lume. Trebuie să îl bat mai multe de o dată sau de două ori.

Probabil, pentru alți jucători eu sunt cel mai bun, sau am devenit ținta, dar eu îl am pe Novak sub ochii mei. Vreau să joc de mai multe ori împotriva lui. E uimitor să împart terenul cu el.

Cum am spus-o, dacă vreau să fiu cel mai bun, trebuie să îi bat pe cei mai buni, iar asta am făcut azi,” a declarat Carlos Alcaraz, pentru Tennis Channel.