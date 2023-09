Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) a început ideal optimea de finală jucată în compania campioanei olimpice, Belinda Bencic (26 de ani, 13 WTA), pe hard-ul de la Flushing Meadows.

Desprinsă la 5-0 în primul set, Sorana Cîrstea a reușit două break-uri din primele două posibile, pe serva elvețiencei, iar ritmul de joc rapid impus s-a dovedit a fi cheia pentru întreaga partidă, a spus românca, după meci.

Sorana Cîrstea: „Nu am lăsat-o să respire la începutul partidei și cred că asta a făcut diferența.”

„Sunt foarte bucuroasă de victorie. Am muncit mult ca să fiu aici astăzi și, în general, în ultimii ani am simțit că joc bine și că depun multă muncă, dar poate că victoriile nu au fost pe măsură. Mă bucur că anul acesta au început să se lege lucrurile și să am și o răsplată, după atâta muncă.

A fost un meci pe care l-am început bine, solid, nu am lăsat-o să respire la începutul partidei și cred eu că asta a făcut diferența,” a declarat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat Eurosport.

Thomas Johansson a invitat-o pe Sorana Cîrstea să rămână concentrată, în momentul delicat al meciului

Povestind despre momentul de la 6-3, 4-1, 15-0, în care Belinda Bencic a căzut pe teren, Sorana Cîrstea a admis că și-a pierdut parțial concentrarea, dar îi mulțumește antrenorului său pentru intervenția de moment.

Des în lumea tenisului, jucătorii care dispută partide împotriva unor adversari care acuză dureri au tendința de a se relaxa sau de a nu continua să performeze la nivel maxim, comportament contraproductiv, dar intuitiv, ținând cont de starea fizică precară a oponentului.

„Antrenorul mi-a făcut semn să rămân concentrată. Oricât de mult îți dorești victoria, suntem colege, ne înțelegem bine și nu vrei să se întâmple nimic rău.

Dar am văzut că s-a ridicat, putea să se miște normal și mi-am văzut de treabă mai departe,” a mai spus Sorana Cîrstea, în același interviu.