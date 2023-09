Câte zile au trecut între cele două sferturi de finală jucate de Sorana Cîrstea, în turneele de mare șlem

În primăvara anului 2009, pe când Sorana Cîrstea avea doar 19 ani, Jelena Jankovic pierdea în fața tinerei jucătoare din România, scor 3-6, 6-0, 9-7, în optimile turneului de la Roland Garros.

Învinsă în faza sferturilor de finală de către australianca Samantha Stosur, Cîrstea a căutat, dar în van, repetarea aceleiași performanțe, până în ediția actuală a Openului American, când jucătoarea din țara noastră a legat victorii împotriva numărului 4 WTA, Elena Rybkina și în detrimentul campioanei olimpice, Belinda Bencic (13 WTA).

June 3, 2009 ????September 3, 2023

5206 days later, Sorana Cirstea reaches the quarter-finals of a Slam for the second time in her career! ????????

She does it by defeating no. 15 seed Belinda Bencic in straight sets.

14 years in the making.#USOpen pic.twitter.com/Q4hMROY7Kk