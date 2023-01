„Mă gândesc la tine!” Fosta jucătoare de talie mondială, Chris Evert, mesaj emoționant pentru Halep

Au trecut câteva luni bune de când românca nu a mai participat într-un meci de tenis. Chiar și așa, jucătoarea a continuat antrenamentele, dar a ajuns pe locul 15 în ierarhia mondială, începând cu data de 30 ianuarie.

Chris Evert, fosta jucătoare numărul unu mondial, care a câștigat de-a lungul carierei sale 18 titluri la simplu, nu și-a luat gândul de la situația în care se află Simona Halep în acest moment și a ținut să scrie un mesaj pe rețelele social media.

„Mă gândesc la Simona Halep. Sper că se simte bine... Sper că asta se va rezolva cât mai repede...”, a scris Chris Evert pe Twitter, urmat de un emoji care arată că fosta jucătoare se roagă pentru soarta româncei.

Thinking about @Simona_Halep hope she’s doing well… I hope this gets resolved soon…????????????