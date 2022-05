Victoria, scor 6-4, 6-4, obținută de Simona Halep în optimile turneului WTA 1000 de la Madrid, în defavoarea americancei Cori Gauff a fost semnată mai puțin categoric decât precedentele succese, cu Shuai Zhang și Paula Badosa.

Căderea de formă din setul secund, în care Simona Halep a ajuns să fie condusă cu 4-1 de către puștoaica din America, în vârstă de 18 ani, a fost explicată de sportiva in România.

„Am fost încrezătoare, pentru că am mai jucat cu ea și știam la ce să mă aștept. A fost însă un meci diferit, pentru că am jucat prima oară contra ei pe zgură.

În setul doi, a început să fie foarte agresivă, a venit la fileu de câteva ori și m-am panicat puțin. După aceea, m-am calmat și mi-am găsit o poziție mai bună în teren. Sunt foarte mulțumită de modul în care am terminat meciul și a fost foarte important să văd că pot să revin,” a spus Simona Halep, într-un interviu oferit după încheierea meciului.

Prefațând sfertul de finală cu Ons Jabeur, Simona Halep a vorbit despre varietatea stilurilor de joc pe care tunisianca le poate accesa, grație talentului său tehnic.

„Nu știi niciodată la ce să te aștepți din partea ei. E foarte talentată. Poate juca în toate stilurile: scurte, slice-uri, lovituri puternice, servă rapidă. Va fi o bătălie dură și abia aștept să joc împotriva ei, pentru că e o persoană grozavă,” a adăugat Simona Halep.

Simona Halep's post-match interview after her R3 victory over Cori Gauff in Madrid.#MMOPEN pic.twitter.com/wkacAJyD0a