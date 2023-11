Ion Țiriac (84 de ani) a ripostat, în urma declarațiilor controversate făcute de Serena Williams, după ce Simona Halep a fost suspendată pentru patru ani din tenisul profesionist.

„8 e un număr mai bun,” a scris americanca pe platforma X, insinuând că dopajul cu Roxadustat - inexistent în vara anului 2019, în cazul Simonei Halep - ar fi ajutat-o pe româncă să o învingă pe Serena Williams, scor 6-2, 6-2, în ultimul act al turneului de la Wimbledon.

Serena Williams a câștigat de șapte ori turneul de la Wimbledon, în proba individuală

„Pe Mouratoglou îl cunosc foarte puțin. Am fost o singură dată la el. Despre domnul Mouratoglou, antrenor de tenis, nu știu ce să spun. Dumnealui are o uzină acolo, face 50-60 de tineri în fiecare an.

Dar eu înțeleg că Serena a avut derogări la medicamente. Nu o dată sau nu de două ori. De 5-7-10 ori, cât a stat la dumnealui. Eu m-aș întreba cum a câștigat toate Wimbledonurile.

Serena a zis `Halep m-a bătut în 56 de minute. Mi-a dat o palmă cum nu am luat toată viața mea. Ce ar fi să mai cer un Wimbledon?`. Dar celelalte cum au fost?”, a spus Ion Țiriac, conform Digisport.

Simona Halep are două titluri de mare șlem în palmares, cucerite la Roland Garros, în 2018, și la Wimbledon, în 2019. În ambele finale, constănțeanca a învins americance - Sloane Stephens, respectiv Serena Williams.

