„E o caracatiță” Cum s-au descris reciproc Alcaraz și Medvedev, înaintea semifinalei de la Wimbledon

Calificat pentru prima oară în semifinalele turneului de la Wimbledon, Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) l-a descris într-o manieră amuzantă pe Daniil Medvedev (27 de ani, 3 ATP), înaintea întâlnirii de vineri, 14 iulie.

Alcaraz l-a numit pe Medvedev „caracatiță”, înaintea duelului direct din semifinale

„E un jucător complet. După cum a spus Rublev, e o caracatiță, ajunge la toate mingile. E uimitor, e un atlet grozav. Face aproape totul bine,” a spus tenismenul spaniol despre jucătorul rus, înaintea duelului direct.

De partea opusă, Daniil Medvedev nu și-a adus aminte exact care este vârsta lui Carlos Alcaraz, rusul întrebându-i pe jurnaliști dacă are încă 19 ani.

Medvedev și Alcaraz și-au împărțit victoriile, în primele două meciuri directe

„E un jucător grozav. Are încă 19 ani, nu? Nu se oprește, e incredibil și nu cred că se va opri. Dar am jucat cu mulți jucători buni în cariera mea și am câștigat, așa că voi încerca să dau ce am mai bun și știu că voi avea șanse,” a spus Medvedev, despre Alcaraz.

Alcaraz și Medvedev și-au împărțit victoriile, în primele două meciuri directe. Cei doi s-au mai întâlnit o dată la Wimbledon, în urmă cu doi ani, în turul secund, când Medvedev s-a impus scor 6-4, 6-1, 6-2, un rezultat care pare aproape imposibil de produs, în urma progreselor înregistrate de spaniol, în ultimele sezoane.