Anca Todoni (19 ani) a debutat cu victorie pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem, iar succesul i-a adus o întâlnire de gală cu a doua jucătoare a lumii, în a doua rundă competițională de la Wimbledon.

La doar 19 ani, Todoni se va duela cu actuala câștigătoare a Openului American, Cori Gauff (20 de ani), care are în palmares două calificări în optimile întrecerii de pe iarba londoneză.

Anca Todoni, de pe locurile 700-800 până în top 120 WTA, într-un singur an

Pe Terenul Nr. 1, Todoni și Gauff se vor duela începând cu ora 15:00, iar câștigătoarea va încasa un premiu în valoare de 169,763 de euro.

În clasamentul WTA LIVE, Anca Todoni a urcat 24 de locuri după victoria din primul tur, cu Olga Danilovic, avansând până pe poziția 118.

Todoni, de la BAC la Wimbledon

Intrarea în top 120 WTA ar putea însemna pentru Anca Todoni continuitatea de care are nevoie în ceea ce privește accesul la turneele importante ale circuitului de elită.

„Avem o colaborare de doi ani și jumătate. Am remarcat-o, o știam pentru că Adi Cruciat o cunoștea, sunt din același oraș, din Timișoara. Știu că lucram cu Simona când Adi mi-a zis să vin s-o văd. Îmi tot spunea de ea. Joacă bine, o junioare foarte bună, o persoană deosebită, un profesionalism cum rar întâlnești. Noi am crezut în ea de la început și am început proiectul împreună, cu Adi Cruciat, Adi Gavrilă. Suntem curioși cât de sus poate să meargă.

A dat BAC-ul anul trecut, la acel moment era locul 700-800, iar acum, după un an, e în top 200. Vom merge în calificări la Roland Garros, ceea ce nu e puțin lucru, e o realizare!

Are 1.84 m, dar poate fi un avantaj dacă te folosești de înălțime, dacă te dezvolți. Simona Halep are o înălțime mai mică și poți spune că e rapidă. Fiecare jucătoare are atuurile ei, trebuie să le valorifice!”, a spus antrenorul în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

Artemon Apostu-Efremov, la Poveștile Sport.ro (29.04.2024)