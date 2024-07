Ana Bogdan a fost învinsă în trei seturi de Cristina Bucșa, scor 6-4, 4-6, 7-6 (5), în primul tur al competiției de la Wimbledon.

Partida a fost întreruptă de ploaie, inclusiv la scorul de 5-4 pentru Ana Bogdan în setul decisiv, game în care sportiva din țara noastră a ratat două mingi de meci.

A very close match that could have one either way. After losing the 1st set, Ana adjusted and was able to force a decider. The 3rd set was close, Ana was able to take control and get 2 matchpoints, but wasnt able to finish it. Cristina Bucsa defeated Ana Bogdan 6-4, 4-6, 7-6. pic.twitter.com/lQulArkolJ