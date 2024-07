Bianca Andreescu și Jaqueline Cristian au închis ordinea de zi a terenului cu numărul 2 al Complexului All England Club, în prima zi a turneului de la Wimbledon, ediția 2024.

Duelul puternic dintre numărul 62 WTA și fosta campioană de Grand Slam s-a încheiat cu succesul canadiencei. Andreescu s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-2, într-un meci în care i-a luat româncei patru game-uri pe serva sa.

Jaqueline Cristian: „Nu pot să zic că am fost surprinsă de Bianca Andreescu, dar a jucat mai bine.”

Jaqueline Cristian's interview with Eurosport after her R1 loss to Bianca Andreescu at Wimbledon. pic.twitter.com/s0N3k6FBI6 — Romanian Tennis (@WTARomania) July 1, 2024

A fost un meci mai scurt decât s-ar fi așteptat majoritatea fanilor tenisului, Bianca Andreescu avansând în turul doi după numai 76 de minute de joc.

Un singur break a reușit Jaqueline Cristian în fața Biancăi Andreescu, atunci când a egalat la unu, la game-uri, în manșa inițială.

Jaqueline Cristian se va antrena pe zgură, în pregătirea turneului olimpic de la Paris

„Nu m-am simțit extraordinar pe teren, sincer. E un meci din care, clar, am multe lucruri de învățat. Nu am jucat cum mi-aș fi dorit și nu am reușit să mă împrietenesc prea bine cu iarba anul ăsta.

Puteam să servesc, să returnez, să mă mișc mai bine, dar probabil că face parte din proces și o să o iau ca pe o lecție și voi merge mai departe,” a declarat Jaqueline Cristian pentru Eurosport.

Sorana Cîrstea, Irina Begu și Jaqueline Cristian sunt româncele eliminate în prima zi la Wimbledon 2024.

Din fericire, ziua nu s-a încheiat cu eșecuri pe linie, debutanta Anca Todoni reușind să se califice în turul secund, după duelul cu Olga Danilovic, încheiat în minimum de seturi.

