Paula Badosa (26 de ani, 100 WTA) a pătruns în faza ultimelor 32 de jucătoare, în ediția 2024 a Openului Australiei.

Sportiva iberică a trecut de rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova (46 WTA), scor 6-2, 6-3, pentru a-și fixa în turul al treilea o întâlnire cu americanca Amanda Anisimova, revenită în tenis după o pauză de opt luni.

Paula Badosa had a funny moment in press

“Do you have any explanations as to why you're playing so well so quickly if you didn't expect it?”

Paula: “Maybe my talent?” ???? pic.twitter.com/7SK78TuIo7