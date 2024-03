Danielle Collins (30 de ani, 53 WTA) a avansat în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Miami, după o victorie scor 6-3, 6-2 în fața Soranei Cîrstea (33 de ani, 24 WTA).

Pe durata celor nouăzeci de minute de joc, americanca a obținut trei game-uri pe serviciul româncei și nu a avut emoții în game-urile jucate pe propria servă.

Danielle Collins blew a kiss to the Romanian fans who were cheering against her in her match against Cirstea ????

I don’t think we’ll ever see another Danielle.

The woman is an icon.

pic.twitter.com/NdTUDjvUac