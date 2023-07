„Aș vrea să lămuresc treaba asta” Ce a spus Sorana Cîrstea despre Ostapenko, înaintea meciului direct

Sorana Cîrstea (37 WTA) o va întâlni pe Jelena Ostapenko (17 WTA), în runda a doua competițională a întrecerii mare șlem de la Wimbledon.

Sportiva din Târgoviște a ținut să lămurească public gradul de amiciție dintre ea și câștigătoarea Roland Garros 2017.

Sorana Cîrstea, despre relația sa cu Jelena Ostapenko: „Nu suntem bune prietene.”

„Aș vrea să lămuresc această treabă: suntem colege, amice, nu suntem bune prietene încât să ieșim la masă sau să ne spunem confidențe.

Suntem, pur și simplu, colege. Ostapenko e o jucătoare extraordinar de bună, mult mai bună decât pare, la prima vedere. Are o mână extraordinară, e foarte agresivă. Toate meciurile au fost dificile pentru mine.

Nu am jucat niciodată împotriva ei pe iarbă. La ultimul meci am luat un set, deci am progresat și o să fac tot posibilul să mă concentrez pe ceea ce ține de mine și să joc inteligent, împreună cu antrenorul. E dificil să fii mai agresivă decât ea, deci va trebui prin inteligență să câștig acest meci,” a declarat Sorana Cîrstea pentru Eurosport.

Din nefericire, Sorana Cîrstea a pierdut toate cele trei meciuri directe jucate până acum cu Jelena Ostapenko. Cîrstea a câștigat un singur set, în cea mai recentă confruntare, derulată pe zgura de la Roma, în acest an.