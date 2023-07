Sorana Cîrstea (37 WTA) s-a calificat miercuri în turul al doilea al turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce a trecut în trei seturi, 6-1, 2-6, 6-3, de germanca Tatjana Maria (62 WTA).

Cîrstea şi-a adjudecat victoria în faţa semifinalistei de anul trecut de pe iarba londoneză după o oră şi 40 de minute, şi are acum 4-1 în meciurile directe cu Maria. Singura victorie a Tatjanei Maria a fost chiar anul trecut la Wimbledon, în turul secund, cu 6-3, 1-6, 7-5.

În runda următoare, Cîrstea o va avea ca adversară pe învingătoarea din partida care le opune pe belgianca Greetje Minnen (123 WTA) şi letona Jelena Ostapenko (17 WTA, favorită nr. 17).

"În primul rând, mă bucur de victorie, cred că primul set a fost cel mai bun set jucat pe iarbă din acest sezon. Am fost foarte mulțumită de modul în care am jucat primul set, extraordinar de disciplinată, am respectat planul, am fost agresivă, am încercat să vin cât mai mult la fileu și lucrurile au mers bine.

Apoi, într-adevăr, acele două întreruperi din cauza ploii au contat un pic, m-au scos un pic din ritm, deși asta face parte din tenis și toți suntem în aceeași situație, deci trebuie să-l folosești ca un atu pentru tine.

După ce am revenit, un pic mi-a scăzut nivelul, m-am grăbit un pic mai mult și acel set 2 s-a dus foarte repede. Dar mă bucur de faptul că în setul 3 mi-am găsit din nou jocul, am reușit să fiu din nou disciplinată, să vin prima la fileu pentru că astăzi planul era să atac cât mai mult la fileu și să câștig acest meci pentru că anul trecut am pierdut în fața ei și acel meci a durut foarte tare. Mă bucur că mi-am luat revanșa astăzi (n.r.: ieri)", a declarat Sorana Cîrstea, potrivit Eurosport.