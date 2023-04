Simona Halep (31 de ani, 26 WTA) a acordat un interviu cu o însemnătate deosebită, având în vedere contextul actual nefericit în care se regăsește, suspendată din circuitele WTA și ITF, în urma testului anti-doping eșuat la US Open, în vara anului trecut.

Jucătoarea de tenis din România a afirmat că Federația Internațională de Tenis i-a respins probele prin care își demonstra inocența - faptul că suplimentele consumate au fost contaminate cu Roxadustat -, iar aceeași instituție i-a refuzat audierile în tribunal.

„Am trimis dovezile către Federația Internațională de Tenis și mi le-au respins. Le-am trimis în decembrie, când am muncit la caz, iar experții mi-au trimis rezultatele, care arătau că e o contaminare.

Federația Internațională de Tenis a cerut ca audierea programată pentru 24 martie să fie anulată. Nu am fost de acord cu asta, pentru că - așa cum regulamentul stipulează - un jucător suspendat provizoriu are dreptul la o audiere în regim de urgență.

