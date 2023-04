Ion Țiriac explică de ce nu o vede pe Simona Halep vinovată de dopaj

Ion Țiriac se așază de partea Simonei Halep, cu doar patru zile înaintea audierii programate la tribunalul independent din Londra, Sports Resolutions.

Cu un test anti-doping picat la US Open, din cauza unei cantități mici de Roxadustat găsite într-o probă oferită după meciul pierdut cu Daria Snigur, Simona Halep se află la mai mult de opt luni distanță de ultimul meci oficial jucat.

Ion Țiriac: „Eu sunt convins că fata asta, voluntar, nu a luat nimic.”

„E o situație complicată, din punct de vedere juridic. Eu vă întreb un lucru: dacă, cumva, Simona are dreptate - și eu sunt convins că fata asta, voluntar, n-a luat nimic; la vârsta pe care o are, n-a luat atâția ani... și-n plus, de ce să iei, mai ales la US Open? Adică ar fi ridicol -, dar dacă, cumva, se ajunge la concluzia că nu a fost vinovată, eu vă întreb: cine îi plătește Simonei aceste luni, în care ea nu a jucat?”, a precizat Ion Țiriac, explicându-și perspectiva asupra cazului delicat al sportivei din Constanța.

„E profesionistă, dar nu o să fie ușor, pentru Simona, să vină înapoi. Asta e o realitate, pe care cred că și-o asumă și ea. Se antrenează în fiecare zi, dar nu e același lucru.

Logica ar fi - și după părerea mea, ce o să facă oamenii ăștia, dacă nu le e prea frică pentru fundul lor... o să spună: 'ai făcut lunile acestea, du-te mâine și joacă. Dar să joace mâine? Simonei îi trebuie 20 de meciuri, înainte să joace,” a completat Ion Țiriac, imaginându-și cum ar decurge revenirea Simonei Halep în tenisul mondial.

Ion Țiriac, despre situația Simonei Halep (23.04.2023)