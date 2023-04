Ion Țiriac știe care este condiția pe care Simona Halep trebuie să o îndeplinească pentru a reveni în circuitul WTA

Ion Țiriac a declarat că Simona Halep (31 de ani, 26 WTA) ar reveni imediat în tenisul mondial, dacă logica ar fi aplicată în procesul său.

Miliardarul român este convins de inocența constănțencei, în cazul de dopaj reieșit după testul eșuat la US Open, dar atrage atenția că o revenire a dublei campioană de Grand Slam în circuitul WTA nu ar fi, nicidecum, sinonimă cu o continuare lină a carierei întrerupte în toamna anului trecut.

Ion Țiriac: „Nu o să fie ușor pentru Simona să vină înapoi. Îi trebuie 20 de meciuri înainte să joace.”

Dacă predicția lui Ion Țiriac s-ar adeveri, Simona Halep ar avea nevoie de 20 de meciuri oficiale până în momentul în care ar putea spera să își reatingă vârful de formă, arătat în vara anului trecut, când a jucat semifinală în turneul de la Wimbledon.

„E profesionistă, dar nu o să fie ușor, pentru Simona, să vină înapoi. Asta e o realitate, pe care cred că și-o asumă și ea. Se antrenează în fiecare zi, dar nu e același lucru.

Țiriac temperează așteptările revenirii Simonei Halep: minim 20 de meciuri, înainte de revenirea la forma de altădată

Logica ar fi - și după părerea mea, ce o să facă oamenii ăștia, dacă nu le e prea frică pentru fundul lor... o să spună: 'ai făcut lunile acestea, du-te mâine și joacă. Dar să joace mâine? Simonei îi trebuie 20 de meciuri, înainte să joace,” a completat Ion Țiriac, imaginându-și cum ar decurge revenirea Simonei Halep în tenisul mondial.

„E o situație complicată, din punct de vedere juridic. Eu vă întreb un lucru: dacă, cumva, Simona are dreptate - și eu sunt convins că fata asta, voluntar, n-a luat nimic; la vârsta pe care o are, n-a luat atâția ani... și-n plus, de ce să iei, mai ales la US Open?

Adică ar fi ridicol -, dar dacă, cumva, se ajunge la concluzia că nu a fost vinovată, eu vă întreb: cine îi plătește Simonei aceste luni, în care ea nu a jucat?”, a precizat Ion Țiriac, explicându-și perspectiva asupra cazului delicat al sportivei din Constanța.

