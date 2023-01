04:06 a arătat ceasul amplasat lângă terenul din Arena KIA, când Andy Murray a reușit una dintre cele mai improbabile victorii ale întregii sale cariere.

La 35 de ani, Andy Murray (66 ATP) l-a învins pe Thanasi Kokkinakis (26 de ani, 159 ATP), după 5 ore și 45 de minute de joc. Tenismenul australian a condus cu 2-0 la seturi și 5-2 în setul al treilea, dar și-a ratat toate șansele de a avansa în a treia rundă competițională.

Andy Murray a stat peste zece ore pe teren, în meciurile de cinci seturi cu Berrettini și Kokkinakis

4:10 am. "I don't know how I did." Andy Murray. pic.twitter.com/PtYfBbI5Qc — We Are Tennis (@WeAreTennis) January 19, 2023

Spiritul competitiv al scoțianului Andy Murray - triplu campion de Grand Slam - a fost explicat la scurt timp după încheierea meciului. „Am o inimă mare,” a fost declarația momentului făcută de Murray.

Întrebat despre modalitatea în care a reușit revenirea, Andy Murray a replicat cu sinceritate: „Nu știu. E incredibil cum am câștigat acest meci, până la urmă. Nu știu cum am reușit să câștig, am început să joc mai bine, începând cu setul patru și e adevărat, am o inimă mare!”, a spus Andy Murray.

Andy Murray: „Întotdeauna mi-a plăcut să lupt. Acesta sunt eu!”

„M-am bazat pe experiență, pe dragostea mea pentru joc și pe spiritul meu competitiv. Ador să lupt. Cu siguranță sunt fericit, chiar dacă nu se vede în exterior. Am fost criticat mult pentru că sunt așa, dar acesta sunt, întotdeauna mi-a plăcut să concurez,” a completat Andy Murray, pe care îl așteaptă un nou duel cu un sportiv tenace, în turul al treilea, o partidă cu Roberto Bautista Agut.

„Vă mulțumesc că ați rămas, e ridicol. Nu trebuia să faceți asta, dar ne-a ajutat pe amândoi. Am jucat într-o atmosferă grozavă. Mergeți la culcare acum!”, a fost replica amuzantă cu care Andy Murray a încheiat acest interviu pe teren.

„Sportul acesta e dat dracului,” a spus Kokkinakis, pe Twitter, la scurt timp după meci.