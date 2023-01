Jucătoarea tunisiană de tenis Ons Jabeur (2 WTA, favorită nr. 2) a fost eliminată surprinzător joi, în turul al doilea al turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, după ce a fost învinsă în trei seturi, 6-1, 5-7, 6-1, de cehoaica Marketa Vondrousova (86 WTA).

Vondrousova s-a impus după o oră şi 43 de minute, chiar dacă a avut mai puţini aşi faşă de Jabeur (1/4) şi a făcut mai multe greşeli (3/2).

Vondrousova o va avea ca adversară în runda următoare pe compatrioata sa Linda Fruhvirtova (82 WTA).

Varvara Graceva (Rusia) - Lucrezia Stefanini (Italia) 6-3, 6-1

Karolina Pliskova (Cehia/N.30) - Iulia Putinţeva (Kazahstan) 6-0, 7-5

Zhang Shuai (China/N.23) - Petra Martic (Croaţia) 6-3, 6-3

Katie Volynets (SUA) - Veronika Kudermetova (Rusia/N.9) 6-4, 2-6, 6-2

Magda Linette (Polonia) - Anett Kontaveit (Estonia/N.16) 3-6, 6-3, 6-4

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.19) - Taylor Townsend (SUA) 1-6, 6-2, 6-3

Laura Siegemund (Germania) - Irina-Camelia Begu (România/N.27) 5-7, 7-5, 6-3

Caroline Garcia (Franţa/N.4) - Leylah Fernandez (Canada) 7-6 (7/5), 7-5

Arina Sabalenka (Belarus/N.5) - Shelby Rogers (SUA) 6-3, 6-1

Elise Mertens (Belgia/N.26) - Lauren Davis (SUA) 6-4, 6-3

Camila Giorgi (Italia) - Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia) 6-4, 6-3

Belinda Bencic (Elveţia/N.12) - Claire Liu (SUA) 7-6 (7/3), 6-3

