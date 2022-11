Ediția 2022 a Cupei Davis s-a încheiat cu o campioană în premieră, echipa Canadei. Denis Shapovalov și Felix Auger-Aliassime au adus cele două victorii care au securizat primul succes suprem al Țării Frunzei de Arțar în competiția de top a tenisului masculin internațional.

Canada a învins Australia în minim de seturi, iar, după încheierea partidei decisive, Felix Auger-Aliassime a dezvăluit ce și-a spus, în momentul mingii de meci fructificate, dar și care este secretul unității din rândul echipei câștigătoare. În 2015, Shapovalov și Auger-Aliassime au câștigat Cupa Davis la juniori, izbutind să repete performanța, la seniori, șapte ani mai târziu.

Rezultatele din finala Cupei Davis 2022

„Am văzut terenul liber și mi-am spus: 'Du-te, lovește-o!' Când am văzut mingea în aer îndreptându-se în afara terenului, picioarele m-au lăsat.

A fost uimitor să îi văd pe Frank (căpitanul nejucător) și pe toți ceilalți strigând și venind către mine. Joci multe meciuri într-un an, dar o zi precum aceasta o voi ține minte foarte mult timp, de aici încolo,” a declarat Felix Auger-Aliassime, notează Punto de break.

„Emoțiile sunt greu de descris. Cu toții am visat la momentul acesta. Am crescut împreună încă de la 7-8 ani și visam să ajungem în finală și să câștigăm acest tip de meciuri. Pentru mine, e un vis devenit realitate. E un moment grozav pentru mine și pentru țara noastră,” a adăugat Auger-Aliassime, unul dintre cei mai în formă tenismeni ai Planetei, în momentul de față.

sursă foto: tenisite.info

????: "We grew up together from the ages of 7-8 years old back in Canada dreaming about being on this stage winning these types of matches, winning the Davis Cup"#DavisCup #byRakuten | @TennisCanada | @felixtennis pic.twitter.com/08THWkBQmw