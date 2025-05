CFR Cluj, sub o presiune fantastică pusă de patronul Neluțu Varga, răsuflă, în sfârșit, ușurată! Pentru că acest triumf în finala Cupei României, 3-2 cu Hermannstadt la Arad, a însemnat o performanță sportivă, dar și una financiară, după cum sport.ro a scris aici.

Victoria obținută, la Arad, a fost o descătușare și pentru jucătorii lui Dan Petrescu. Care, în ultima perioadă, au văzut cum se chinuiește antrenorul lor, lovit de o gravă problemă medicală, după cum sport.ro a explicat aici.

De aceea, ajuns la interviul de după finala cupei, Louis Munteanu (22 de ani), autorul golului de 2-0, a ținut să dedice câștigarea cupei lui Dan Petrescu.

„Îi dedicăm victoria lui Mister. Am vorbit în vestiar, ca să punem presiune și după pauză, să mai marcăm un gol. Și uite că am reușit și, ulterior, am reușit să ne ținem și de rezultat. Și ei, dacă aveau 3-2, ar fi tras de timp pe final. Terenul impecabil, fanii la înălțime. Îmi plac finalele și, de aceea, s-au plătit atât de mulți bani pe mine. Ca să fiu decisiv în astfel de meciuri. Avem o echipă foarte bună și jucăm un fotbal spectaculos. Dacă se mai fac transferuri, putem face lucruri bune și în cupele europene“, a spus Louis Munteanu.