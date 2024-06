Andre Agassi vede o „tripletă-cheie” de trăsături absolut necesare înainte ca orice tenismen să performeze la nivel înalt în lumea tenisului.

Într-un interviu acordat Andreei Esca, Agassi și Graf au vorbit despre importanța factorului psihologic care precede reușita în circuitele ATP și WTA.

Andre Agassi: „Tenisul e 100% fizic, 100% psihic, 100% emoțional. Dacă lipsește un aspect e un mare dezavantaj.”

De opt ori campion în probele individuale ale turneelor de mare șlem, Andre Agassi crede că tenisul este atât de solicitant încât orice minus vizibil - fie fizic, fie psihic, fie emoțional - poate fi suficient pentru a împiedica realizarea unor performanțe semnificative la nivel global.

„E 100% fizic, 100% psihic, 100% emoţional. Dacă lipseşte unul e un mare dezavantaj. Un lucru e cert: e nevoie de o disciplină incredibilă,” i s-a destăinuit Andre Agassi Andreei Esca.

„Motivația poate veni din frică sau poate veni din pasiune. Eu am avut luxul să trec de la frică la pasiune.”

Cât despre motivația ca sursă a succesului, Agassi a identificat două puncte de pornire posibile ale acesteia.

„Şi cred că asta poate veni din două locuri: poate veni din frică - ceea ce am trăit eu când am crescut, nu am avut de ales, a trebuit să am succes pentru că nu aveam altceva, trebuia să câştig, asta e un motor foarte bun, sau poate veni din pasiune - ceea ce am avut luxul să trăiesc în carieră, să trec de la frică la pasiune, dar a fost un carusel să ajung aici,” a declarat Andre Agassi, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Andre Agassi și Steffi Graf au vizitat pentru prima oară România cu ocazia meciului demonstrativ jucat cu Simona Halep și Andrei Pavel.

