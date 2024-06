La doar 19 ani, Bianca Andreescu reușea una dintre cele mai neașteptate performanțe în tenisul din secolul XXI: o învingea pe Serena Williams în finala US Open 2019.

Drama Biancăi Andreescu: „Am ajuns să mă întreb: 'cum de am câștigat eu un Grand Slam?'”

Sportiva canadiană cu părinți români a digerat marele succes de la New York cu greutăți, trecând printr-o perioadă în care a acuzat sindromul impostorului. „Am suferit de sindromul impostorului. M-am gândit: 'cum am câștigat eu un Grand Slam?' Încrederea nu era la nivelul dorit și s-a evaporat. Dar când mă uit în urmă, știu că pot atinge nivelul arătat atunci și știu că va veni din nou acel moment, dar încă nu s-a întâmplat asta,” a dezvăluit Bianca Andreescu, în „The Tennis Podcast.”

Vorbind despre cum i-a schimbat cariera acea victorie uriașă din America, Bianca Andreescu și-a descris situația în felul următor: „E greu, pentru că simt că așteptările mari vor fi mereu acolo, datorită a ce am reușit în trecut. E dificil când jocul bun nu apare, dar e din cauza multor factori.

Bianca Andreescu, „bântuită” de victoria de la New York: „Așteptările mari vor fi mereu acolo.”

Unul îl reprezintă numeroasele pauze pe care le-am avut. Cred că a fost o problemă. Pentru că vreau să joc: așa capeți încredere, experiență, condiție fizică. De asta am nevoie acum,” a adăugat Andreescu.

„Să câștig un Grand Slam a fost grozav, dar uneori trebuie să recunosc că m-am gândit la cum ar fi fost dacă aș fi avut o carieră precum a Sabalenkăi.

Ea a crescut constant până în punctul în care a ajuns să câștige un turneu de mare șlem. Cine știe ce s-ar fi putut întâmpla așa? Dacă nu venea pandemia, puteam continua călătoria, dar eu m-am accidentat pe sfârșitul anului 2019.

Trebuie să rămân pe cât se poate de optimistă. Pentru că am avut un an 2021 foarte rău, în care înfrângerile au fost prea mult pentru mine. Le-am gestionat foarte slab, dar acum am armele necesare pentru a rămâne optimistă,” a completat Bianca Andreescu.

6-3, 7-5 a fost scorul prin care Bianca Andreescu s-a impus în detrimentul Serenei Williams în finala US Open 2019.