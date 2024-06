Sportiva din România se pregătește pentru participarea la Sports Festival, eveniment transmis în exclusivitate pe PRO ARENA și VOYO.

Înaintea meciului de la Cluj, Simona s-a reunit cu Darren Cahill și a postat o fotografie pe contul de Instagram, la care a reacționat chiar și Novak Djokovic.

"Sunt fericită să petrec ceva timp alături de acest super-om. Un antrenor grozav, dar un prieten şi mai bun", a scris tenismena.

Simona Halep, despre Darren Cahill: „Noi am vorbit în 2021 că o să mă retrag cu el în tribună”

Vorbind despre fostul său antrenor, Darren Cahill, Simona Halep a dezvăluit că și-ar dori să se retragă avându-l pe australian în tribună, la ultimul meci al carierei sale.

„Noi am vorbit când încă lucram împreună prin 2021 că o să mă retrag cu el în tribună. Acuma nu știu dacă o să se întâmple, dar eu sper. Tot timpul dorința rămâne”, a dezvăluit Simona Halep pentru Știrile PRO TV.

„Darren Cahill? Mai e vreo șansă să-l vedem alături de tine?”, a fost întrebarea pe care jurnalistul PRO TV, Cosmin Stan i-a adresat-o Simonei Halep.

„Ce șansă, când el mai are un numărul unu mondial acum? M-am bucurat tare mult. Chiar ieri când juca am auzit la televizor că s-a retras Djokovic și știam de la el că dacă Djokovic se retrage sau pierde, intră Sinner numărul unu. Și chiar i-am scris în timpul meciului și mi-a răspuns după. Zice am văzut mesajul tău pe ceas, eram foarte fericit.

Mă bucur tare mult pentru ei, pentru amândoi. L-am cunoscut și pe Sinner, e un băiat extraordinar și e serios și merită să fie acolo”, a completat Simona Halep, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



