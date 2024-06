Simona Halep a declarat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro că s-a regăsit în anumite trăiri expuse de Andre Agassi în autobiografia sa, „Open.”

La fel ca tenismenul american, sportiva din Constanța a admis că au fost momente în care tenisul i s-a părut într-atât de dur încât a simțit că îl urăște.

La fel ca Agassi, Halep a simțit la rândul său ură față de tenis, admite românca

Vorbind despre cartea scrisă de Andre Agassi, în care acesta repetă de mai multe ori faptul că ura tenisul visceral, Simona Halep a spus următoarele:

„M-a fascinat, efectiv. Cunoscându-l, am înțeles mai mult cartea și mi-am dat seama că sunt momente în care tenisul e atât de greu încât ai senzația că îl urăști, cum spunea și el. Sunt sigură că a fost doar un mix de sentimente din cauza anumitor momente pe care le-a trăit pe teren sau în afara lui,” a punctat Simona Halep, în interviul acordat Știrile PRO TV.

Simona Halep, motivată să scrie o carte după scandalul cu ITIA

Cât despre posibiltatea de a urma să înceapă să scrie o carte, Simona Halep a declarat că sunt șanse mari ca librăriile din România să aibă, în viitor, pe rafturi, o carte scrisă de fostul număr unu WTA.

„Mereu am fost contra ideii de a scrie o carte. Nu am vrut să îmi exprim sentimentele, sunt o persoană mai introvertită. Dar, după tot ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, am început să mă gândesc.

Nu știu dacă se va întâmpla, dar cred că mi-ar plăcea să împărtășesc cu fanii și cu persoanele care m-au susținut în ultimii doi ani, tot ce am trăit. Dar nu știu încă,” a completat Simona Halep pentru PRO TV și Sport.ro.

Simona Halep se antrenează în aceste zile alături de Andrei Pavel.

Halep și Pavel se vor duela cu Steffi Graf și Andre Agassi la Sports Festival, într-un eveniments transmis de Pro Arena și VOYO sâmbătă, 15 iunie, de la ora 18:00.