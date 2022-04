Andreea Prisăcariu nu a jucat niciun meci pentru echipa României în Billie Jean King, dar a acaparat deja întreaga atenție în cadrul lotului convocat pentru barajul cu Polonia.

Număr 324 WTA, Prisăcariu a făcut-o pe colega Andreea Mitu să își șteargă lacrimile din ochi, după o porție zdravănă de râs, procurată tocmai în timpul conferinței de presă.

Chestionată cum a ajuns să fie convocată în premieră la echipa națională de tenis feminin a României, Andreea Prisăcariu a replicat:

„Povestea v-am cam zis-o, e clasică. Am fost contactată, m-am prezentat ...,” a apucat să spună Andreea, colegele sale au izbucnit în râs și au încercat să și-l mascheze, punându-și fața în palme.

„Mă iertaţi, dar îmi vine să râd de 10 minute încontinuu. Îmi doresc să-l ascult pe Horia, pe căpitanul nostru ... Vai de capul meu! Şi, sinceră să fiu, chiar dacă e echipa cum e...”, a continuat sportiva legitimată la Dinamo București, accentuând râsetele colegelor, dar și a căpitanului nejucător, Horia Tecău.

„Probabil vă gândiţi că este mai complicat, dar şi întrebările au fost de aşa natură încât să sune mai negativ, dacă mă întrebaţi pe mine. Eu sunt o persoană foarte pozitivă. Nu contează că este numărul 1 mondial, că este 5, 10 sau 50, chiar nu are nicio relevanţă.

"even if the team it is how it is..." i love her ???????????????? pic.twitter.com/tBjT9IL7mW