WTA Indian Wells | Emma Răducanu a legat trei victorii consecutive în WTA pentru a doua oară, după US Open 2021

Emma Răducanu (20 de ani, 77 WTA) a acces în optimile de finală ale întrecerii WTA 1000 de la Indian Wells. Sportiva din Marea Britanie a învins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia, scor 6-1, 2-6, 6-4, în două ore și douăzeci de minute de joc.

Cele trei victorii legate în California de campioana US Open 2021 reprezintă doar al doilea șir de trei succese consecutive reușit în circuitul WTA, după triumful de la Flushing Meadows, din urmă cu un an și jumătate.

This is what it means ❤️@EmmaRaducanu | #TennisParadise pic.twitter.com/KrpIrHhoXz