Sorana Cîrstea (32 de ani, 83 WTA) a acces în faza ultimelor șaisprezece jucătoare a competiției de calibru WTA 1000 de la Indian Wells, California.

Sportiva din România a demonstrat că succesele obținute în detrimentul adversarelor Kimberly Birrell și Madison Keys nu au venit întâmplător și i-a lăsat doar patru game-uri americancei Bernarda Pera, clasată pe locul 43 în lume.

Sori is back to playing great tennis again after a rocky start to this year. She is serving with such control and power and has made it a real weapon of her game now. Sorana Cirstea defeated Bernarda Pera 6-3, 6-1. pic.twitter.com/bpVf9p80RE