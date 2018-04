Wozniacki nu mai suporta sa fie comparata cu Simona Halep si a iesit la atac: "Sa nu uite asta, e mai important"

Caroline Wozniacki nu stie cum sa mai scape de comparatiile cu Simona Halep.

Daneza a castigat finala Australian Open in fata Simonei Halep si i-a luat si numarul 1 WTA, insa nu a reusit sa se mentina foarte mult timp pe prima pozitie. Simona Halep domina topul mondial, chiar daca nu a castigat niciun Grand Slam pana acum.

Wozniacki spune ca trofeul castigat la Australian Open e mai important, iar diferenta dintre 1 si 2 nu este atat de mare. Cele doua se vor duela pe zgura, acolo unde Simona are mai multe puncte de aparat.



"Nu consider ca e mare diferenta daca sunt numarul 1 sau numarul 2, pentru ca am castigat in Australia, iar celelalte jucatoare stiu cine a luat ultimul Grand Slam. Am o tinta pe spate si eu sunt jucatoarea de invins. Imi place faptul ca voi ataca Roland Garros fara presiune. Simt ca nu este nicio specialista pe zgura in acest moment in circuitul profesionist, iar asta ma face sa fiu si mai motivata", a spus Caroline Wozniacki.