WIMBLEDON 2019 | Nebunie totala pe partea de tablou a Simonei! Maraton de peste 3 ore incheiat cu 13-11 in setul decisiv

Simona Halep o va intalni pe Shuai Zhang in sferturi la Wimbledon 2019!

Karolina Pliskova, singura jucatoare care mai putea sa o depaseasca pe Ashleigh Barty in clasamentul WTA dupa ce jucatoarea din Australia a fost invinsa in optimi la Wimbledon de catre Riske, a fost eliminata dramatic de Karolina Muchova, cea care o va intalni in sferturi pe Elina Svitolina.

Pliskova a pierdut dramatic duelul jucatoarelor din Cehia dupa o partida care a durat 3 ore si 18 minute! Pentru Pliskova ar fi fost prima calificare in sferturi la Wimbledon.

Nebunie in ultimul set

Pliskova a inceput mai bine partida si a castigat primul set in doar 36 de minute, scor 6-4, insa Muchova a reusit sa echilibreze disputa si sa egaleze la 1 la seturi cu 7-5. In ultimul set a fost nebunie totala ce a adus aminte de duelul Simonei Halep cu americanca Lauren Davis de la Austrlian Open 2018.

Karolina Muchova a reusit sa rupa echilibrul la scorul de 12-11 in setul decisiv, reusind break-ul si sa obtina calificarea in sferturi. Partida nu a reusit sa bata recordul in ceea ce priveste cel mai lung meci de la Wimbledon: acesta a fost stabilit in 1995 in meciul dintre Chanda Rubin si Patricia Hy-Boulais, castigat de prima cu 17-15 in setul decisiv. Acea partida a durat 3 ore si 45 de minute.

Castigatoarea meciului Svitolina - Muchova o va intalni in semifinale pe castigatoarea duelului Simona Halep - Shuai Zheng.