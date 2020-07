"Voi, astia, fratii coronei, stati la subsol cat vreti!" | John Isner si-a pus jurnalistii americani in cap dupa atacul furibund facut pe Twitter

Planuind sa participe la un turneu de tenis care va avea loc in cursul saptamanii urmatoare, John Isner a fost avertizat si tras la raspundere pe Twitter de catre jurnalist si fani ai tenisului. In schimb, Isner le-a raspuns taios, scriind: "Voi, coronabros puteti sa ramaneti la subsol cat timp doriti. Eu aleg sa imi traiesc viata, sa joc tenis si sa promovez sportul pe care il iubesc intr-o maniera sigura," a fost mesajul lui John Isner.

Chestionat de jurnalistul New York Times, Ben Rothenberg cu privire la decizia sa, in conditiile in care unul dintre angajatii clubului care gazduieste acest turneu a fost depistat pozitiv la testul COVID-19, Isner a raspuns: "Ben, ingrijorarile tale sunt valide, dar ca persoana care scrie despre tenis si face asta ca o meserie ar fi frumos sa sustii turneul din Atlanta, avand in vedere eforturile pe care le depun pentru a organiza un turneu in conditii de siguranta, in loc sa scrii titlurile astea infricosatoare care sunt factual incorecte," a comunicat tenismenul american.

"Daca a pune sanatatea publica deasupra banilor, sporturilor, divertismentului face pe cineva sa fie un 'coronabro,' atunci sa stii ca sunt mandru sa fiu un 'coronabro,'" a fost replica jurnalistului NYT.

Conform Worldometers, Statele Unite ale Americii au inregistrat 320 de decese cauzate de noul coronavirus doar in ultimele 24 de ore si 24,778 de cazuri noi, in acelasi interval. SUA este tara cu cele mai multe morti cauzate de boala COVID-19, 131,118 pana in prezent (informatie publicata in data de 2 iulie).

I’ll take the sacrifice of self-confinement over risking myself and others by going out for gatherings like tennis exhibitions or whatever. https://t.co/stWwKPsbAK