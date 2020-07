Ele sunt cele mai sexy participante ale turneului de tenis organizat la Cluj-Napoca | Faceti cunostinta cu Georgia Craciun si Miriam Bulgaru | GALERIE FOTO

La 20, respectiv 21 de ani, Georgia Craciun si Miriam Bulgaru sunt participantele surprinzatoare ale turneului Winners Open, competitie amicala de tenis feminin organizata in Cluj-Napoca.

In prima zi de concurs, Miriam Bulgaru a impresionat in primul sau meci, invingand-o pe Jaqueline Cristian, scor 6-4, 3-6, 10-5, dar a cedat in duelul cu jucatoarea mult mai experimentata, Irina Begu, scor 5-7, 1-6.

Georgia Craciun a cedat ambele dueluri disputate, atat in fata Irinei Maria Bara, 5-7, 4-6, dar si in partida cu Gabriela Ruse, incheiata 6-3, 6-4 pentru jucatoarea care a debutat in echipa Romaniei de Fed Cup in luna februarie a acestui an.

Miriam Bulgaru si Georgia Craciun sunt doua dintre jucatoarele care aduc un plus de imagine Romaniei pe planul international, ambele jucatoare fiind apreciate pentru frumusetea lor, dar si pentru conditia fizica impresionanta.