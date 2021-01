"Recunosc, innebunesc!" | Carantinati total, tenismeni de top au inceput sa se antreneze in camerele lor de hotel pentru Australian Open

Jucatorii creativi au gasit solutii de avarie pentru a se putea antrena in camerele lor de hotel.

Nervii jucatorilor carantinati total in camere timp de 14 zile, in urma cazurilor pozitive de COVID-19 inregistrate pe cursele acestora inspre Melbourne sunt testati, dar anumiti tenismeni au recurs la creativitate pentru a se antrena tocmai in camera de hotel.

Numarul 68 ATP, Pablo Cuevas si-a lipit salteaua de fitness pe unul dintre peretii camerei si a inceput sa-si exerseze, cu precadere, backhand-ul cu o singura mana.

Who said that players aren’t able to do practice? ???? Instagram ???? @PabloCuevas22 pic.twitter.com/KmIbiRHWvE — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) January 16, 2021

La o alta solutie de avarie a apelat numarul 28 WTA, Yulia Putintseva, care a gasit la randul sau o suprafata care diminueaza drastic saritura mingii, astfel incat sa imite ritmul loviturilor executate intr-o sesiune normala de antrenament.

Sorana Cirstea se numara si ea printre jucatorii carora nu li se va permite sa iasa din camerele de hotel pana in data de 30 ianuarie, cand carantina totala este programata sa se incheie. Organizatorii Australian Open au investigat mai departe, iar, din fericire pentru Simona Halep, acestia nu au depistat niciun caz pozitiv la COVID-19 pe cursa numarului 2 WTA.

Grand slam preparation ???? pic.twitter.com/ALvc4EugN6 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 17, 2021