Inca o ELIMINARE-SOC la US Open! Campioana en-titre, OUT in doua seturi

Campioana en-titre de la US Open a fost eliminata in sferturile de finala.

Sloane Stephens, campioana en-titre la Flushing Meadows, a fost eliminata in sferturile de finala de catre letona Anastasija Sevastova, locul 18 WTA, scor 6-2, 6-3, la capatul unui meci de o ora si 25 de minute de joc.

Americanca a avut un joc sub asteptari azi, iar Sevastova a profitat de fiecare sansa aparuta in contruntare pentru a se apropia de semifinale la ultimul turneu de Grand Slam al anului. Acesta este cel mai bun rezultat obtinut de letona intr-un turneu de Grand Slam.

In penultimul act, Sevastova o va intalni la New York pe invingatoarea meciului dintre Serena Williams si Karolina Pliskova. In celelalte doua sferturi, Carla Suarez Navarro – Madison Keys si Naomi Osaka – Lesia Tsurenko vor lupta pentru un loc in semifinale la US Open.