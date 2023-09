Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) s-a declarat mulțumită de modul în care a gestionat partida tensionată din turul al treilea al Openului American, câștigată în trei seturi în detrimentul numărului 4 mondial, Elena Rybakina.

Jucătoarea din țara noastră și-a apreciat abordarea tactică și se consideră pregătită pentru încă un meci solid la Flushing Meadows, pe care îl va avea de disputat contra Belindei Bencic, în faza ultimelor șaisprezece jucătoare.

Sorana Cîrstea, hotărâtă să își continue parcursul la New York și după faza optimilor de finală

„Un meci bun pe care l-am jucat de la început la final, la intensitate maximă. Cred că am fost peste ea în marea majoritate a meciului astăzi. Am intrat de la început destul de agresivă, am încercat să dictez jocul, chit că este o jucătoare impunătoare, care încearcă mereu să preia conducerea, am încercat să preiau eu conducerea și să se joace în modul în care îmi doream eu.

Cred că tot planul tactic mi-a ieșit destul de bine și, normal, mă bucur de victorie pentru că este o jucătoare bună, câștigătoare de Grand Slam, și mă bucur să fiu în turul 4 aici la US Open,” a declarat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat după victoria cu Elena Rybakina.

Sorana Cîrstea le mulțumește românilor pentru sprijin și speră să îi trezească din nou, în zilele următoare

„Îmi amintesc meciul de anul trecut, am avut set și 5-3 cred, dar în general nu-mi place să mă uit foarte mult în trecut, încerc să mă concentrez pe ce e acum. Alt an, alt turneu, alt meci.

E o jucătoare pe care o știu, la fel, și ea mă știe destul de bine. Din turul 4 deja toată lumea joacă bine, dacă ai ajuns aici înseamnă că faci lucrurile destul de bine și că ești în formă.

Va fi un meci dificil, e o jucătoare de top 10 sau top 15, dar sunt pregătită. Eu cred că totul este acolo, și jocul, și mentalul, și fizicul... Cred că am tot ce trebuie ca să pot să fac un meci bun și turul următor,” a completat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat Eurosport.