Darren Cahill nu doarme vara! La ce oră s-a terminat Sinner - Rublev. Italianul, duel-șoc cu Djokovic, în semifinale

Darren Cahill a fost una dintre „victimele” programărilor nefericite ale organizatorilor Openului Australian.

Cori Gauff - Aryna Sabalenka și Novak Djokovic - Jannik Sinner sunt primele semifinale stabilite în competiția majoră de la antipozi.

După ce Novak Djokovic și Taylor Fritz s-au duelat timp de 3 ore și 45 de minute, în sferturile de finală ale turneului major de la Melbourne, oficialii turneului le-au întrebat pe Barbora Krejcikova și pe Aryna Sabalenka dacă ar fi de acord ca partida lor să fie mutată pe Arena Margaret Court, pentru a grăbi meciul dintre Jannik Sinner și Andrey Rublev.

Krejcikova și Sabalenka au răspuns negativ, astfel că fostul antrenor al Simonei Halep a avut mai mult de așteptat până la startul duelului dintre elevul său, Jannik Sinner și rusul Andrey Rublev, clasat cu un loc mai jos în clasamentul ATP, pe poziția a cincea.

Darren Cahill having some fun while Jannik Sinner warms up ????pic.twitter.com/39RUayaePa