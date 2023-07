La 38 de ani, Stan Wawrinka continuă să obțină rezultate notabile în turneele de mare șlem. Tenismenul elvețian, clasat pe locul 88 ATP l-a învins pe argentinianul Tomas Martin Etcheverry, număr 32 mondial, scor 6-3, 4-6, 6-4, 6-2, pentru a-și securiza șansa unui nou duel cu Novak Djokovic.

Tenismenul sârb de 36 de ani a jucat cu Stan Wawrinka de 29 de ori până acum, scorul întâlnirilor directe fiind 23-6 în favoarea balcanicului.

Vorbind despre meciul care îl așteaptă împotriva lui Novak Djokovic, Stan Wawrinka a avut o reacție hazlie pe terenul de tenis, rugând persoana care îl intervieva să nu îi dezvăluie palmaresul.

„Nu-mi spuneți scorul, vă rog... Mă voi bucura de meci dacă nu mor, dacă nu voi fi ucis. Este un campion incredibil. Nu ne-am confruntat niciodată pe iarbă.

Mă bucur că am șansa de a-l înfrunta pe această suprafață înainte de a mă retrage din tenis. Este o mare provocare, sper să joc la un nivel înalt, să fiu competitiv în timpul meciului. Voi da totul,” i-a asigurat pe fanii tenisului Stan Wawrinka, notează Eurosport.

Stan Wawrinka și Novak Djokovic se vor duela în seara zilei de vineri, 7 iulie, pe Terenul Central de la Wimbledon, pentru un loc în optimile de finală. Wawrinka

"Don't tell me the score" ????@stanwawrinka is happy and excited by the challenge to face Novak Djokovic on grass for the first time ????#Wimbledon pic.twitter.com/V3NZeCYRpD