Umorul britanic nu are limite! Ce a putut să spună Andy Murray despre soția sa, la 4 dimineața

Murray - Kokkinakis 4-6, 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3, 7-5, în turul 2 la Australian Open 2023

La 35 de ani, Andy Murray a câștigat cea mai lungă partidă jucată în întreaga carieră. Tenismenul scoțial a trecut în turul al treilea al Openului Australian, după o luptă de 5 ore și 45 de minute, în fața favoritului gazdelor, Thanasi Kokkinakis. A fost al doilea cel mai lung meci din istoria Openului Australiei, după finala AO 2012, jucată de Nadal și Djokovic în 5 ore și 53 de minute.

Întrebat despre modalitatea în care a reușit revenirea, Andy Murray a replicat cu sinceritate: „Nu știu. E incredibil cum am câștigat acest meci, până la urmă. Nu știu cum am reușit să câștig, am început să joc mai bine, începând cu setul patru și e adevărat, am o inimă mare!”, a spus Andy Murray.

Andy Murray a făcut publicul să râdă, după ora 4 dimineața

„Tu le ai pe toate mari!”, a primit Andy Murray replica din partea fostului tenismen, John Fitzgerald.

Scoțianul nu ratat ocazia și a răspuns imediat: „Nu sunt sigur că soția mea ar fi de acord cu asta,” a punctat triplulcampion de mare șlem.

Andy Murray și Kim Sears s-au căsătorit în 2015. Cei doi au împreună patru copii.

Murray: "I have a big heart."

Fitzgerald: "You have big everything I think."

Murray: "I'm not sure my wife would agree." pic.twitter.com/I2R8KQudCc — Del???????? mastodon.world/@Stroppa_Del (@Stroppa_Del) January 19, 2023