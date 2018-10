Simona Halep, cap de afis la premiile New York Times in tenisul feminin! La ce capitole a castigat romanca

Simona Halep a anuntat ca nu va luat startul la Turneul Campioanelor.

Chiar daca nu a mai jucat din august si a fost nevoita sa se retraga de la Turneul Campioanelor, Simona Halep a primit o multime de distinctii in cadrul anchetelor publicatiei americane, New York Times.

Dupa ce a castigat trei turnee (Shenzhen, Roland Garros si Montreal) si a incheiat si anul acesta pe primul loc in clasamentul mondial, New York Times a facut publice rezultatele unui sondaj in care sportiva noastra a adunat majoritatea voturilor.

Romanca din fruntea ierarhiei mondiale a fost desemnata drept jucatoarea cu cea mai buna lovitura de backhand cu doua maini, capitol la care le-a intrecut pe Serena Williams si Caroline Wozniacki. De asemenea, constanteanca a fost aleasa jucatoarea cu cel mai bun retur din circuit, depasindu-le pe Angelique Kerber si Caroline Wozniacki, si ele foarte bune la acest capitol. Simona mai este vazuta si sportiva care gaseste cele mai bune unghiuri si reuseste lovituri castigatoare, dar si jucatoarea cu cea mai buna miscare pe teren si cu cea mai buna anduranta.

In aceasta ancheta au votat nume mari din sportul alb, printre care Chris Evert, Tracy Austin, Mary Joe Fernandez, Victoria Azarenka, Wim Fissette, Kamau Murray, Sam Sumyk, Michael Joyce, Thomas Johannson, Anibal Aranda si Anne Keothavong.