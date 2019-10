ULTIMA ORA! Naomi Osaka s-a RETRAS de la Turneul Campioanelor din cauza unei accidentari la umarul drept! Cine ii va lua locul: surpriza URIASA

Naomi Osaka s-a retras de la Turneul Campioanelor.

Locul sau va fi preluat de numarul 10 WTA, olandeza Kiki Bertens, intrucat numarul 9 WTA, Serena Williams a refuzat participarea la Turneul Final.

"Sunt dezamagita ca trebuie sa ma retrag de la Turneul Campioanelor. A fost o saptamana grozava la Shenzhen. Este cel mai mare eveniment al anului in WTA. Nu asa mi-am dorit sa inchei turneul sau sezonul, dar abia astept sa ma vindec si sper sa fiu din nou aici la Shenzhen anul viitor", a declarat Osaka pentru WTA.

Naomi Osaka, retragere de la Turneul Campioanelor dupa victorie in primul meci

Naomi Osaka debutase cu victorie la Turneul Campioanelor, invingand-o in prima etapa in 3 seturi pe Petra Kvitova, scor 7-6, 4-6, 6-4.

Ashleigh Barty vs. Naomi Osaka ar fi fost prima partida programata azi, 29 octombrie. In schimb, Barty, care a invins-o pe Bencic in 3 seturi in primul meci se va duela azi cu Kiki Bertens, de la ora 12:30, ora Romaniei.

Barty o conduce pe Bertens cu 5-0 la meciurile directe.