"Acolo se va da marea batalie!" Un nume mare din tenis prevede finala Halep - Andreescu la Turneul Campioanelor: "A fost o partida superba"

Simona Halep a invins-o pe Bianca Andreescu la Turneul Campioanelor.

Chiar daca toata lumea o dadea favorita pe Bianca Andreescu, experienta si-a spus cuvantul, iar Simona Halep s-a impus in 3 seturi in fata jucatoarei din Canada. 3-6 7-6 6-3 a fost scorul confruntarii care a durat doua ore si 30 de minute.

Dupa ce a urmarit meciul, fostul mare tenismen, Ilie Nastase, e de parere ca Simona Halep - Bianca Andreescu va fi si finala Turneului Campioanelor.

"Nu e edificator un astfel de meci pentru a spune cine e mai in forma acum. A fost o partida superba in care s-a vazut plusul de experienta al Simonei, dar mi-a placut mult si cum a gestionat Andreescu situatiile dificile. Halep a receptionat foarte bine toate mesajele transmise de Cahill si asta s-a vazut pe teren. A capatat si mai multa incredere in ea si a uzat-o pe Andreescu chiar pe punctele mai slabe.

Eu cred ca ele doua se vor reintalni in finala, acolo se va da marea batalie, eu asta imi doresc. Cred ca toti romanii isi doresc asta. La un astfel de turneu conteaza cel mai mult cum isi vor valorifica resursele fizice. Andreescu are un viitor frumos in fata, dar mai are multe puncte de imbunatatit. Noi, romanii, avem talent!", a spus Ilie Nastase potrivit ProSport.