ULTIMA ORA: E oficial! Semifinalele si finalele de la Australian Open 2021 se vor juca cu spectatori in tribune | Cate persoane vor putea intra in Arena Rod Laver 

Australian Open isi redeschide portile pentru ultimele patru zile de competitie.

E oficial: portile complexului Melbourne Park se redeschid pentru a permite accesul spectatorilor in ultimele patru zile de turneu ale Openului Australian, editia 2021.

Prezenta spectatorilor va fi limitata la 7477 de persoane per sesiune, numar care constituie aproape 50% din capacitatea Arenei Rod Laver. Mastile de protectie vor fi obligatorii in situatiile in care distantarea fizica nu va fi posibila.

A fost un nou exemplu de carantina eficient impusa de autoritatile australiene, care au luat hotararea de a carantina intregul oras Melbourne timp de 5 zile, in perioada 13-17 februarie in urma unor noi cazuri de coronavirus semnalate in interiorul statului Victoria.

Numarul spectatorilor prezenti in tribunele stadioanelor din complexul Melbourne Park in ultima zi dinaintea instaurarii carantinei a ajuns la 22,299 de persoane, aproximativ 25% din capacitatea totala pe care o pot gazdui australienii in conditii normale.

Concluzia fericita a acestei schimbari adoptate de conducatorului statului Victoria este ca semifinalele si finalele de Grand Slam se vor disputa cu spectatori in tribune care vor creste, cu siguranta, nivelul de spectaculozitate al evenimentelor.

Looking forward to welcoming fans back to Melbourne Park tomorrow????with attendance capped at 7,477 for each session - approximately 50% capacity. ????Masks required where physical distancing isn't possible. pic.twitter.com/7Txk0EiEJR — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021