TURNEUL CAMPIOANELOR | Ele sunt favorite sa ajunga in semifinale, conform jocului rezultatelor! Calcule finale inainte de startul competitiei de la Shenzhen

Analizand din perspectiva jocului rezultatelor, Turneul Campioanelor propune deja trei jucatoare pentru semifinalele editiei din acest an de la Shenzhen.

Doar 3 dintre cele 8 participante la Turneul Campioanelor au palmares pozitiv in fata celorlalte jucatoare din grupa, si anume Simona Halep, Bianca Andreescu si Petra Kvitova.

Halep, Andreescu si Kvitova – favorite la calificarea in semifinale, conform jocului rezultatelor

In primul rand, Bianca Andreescu nu a inregistrat nicio infrangere in fata vreuneia dintre cele 3 adversare pe care le va infrunta. Bianca nu si-a masurat niciodata fortele cu Simona Halep, dar le-a invins cate o data pe Karolina Pliskova si Elina Svitolina.

Ambele victorii au avut loc in cursul acestui an. Pe Svitolina, Andreescu a invins-o in semifinale la Indian Wells, scor 6-3, 2-6, 6-4, in timp ce de Pliskova a trecut la Toronto in sferturi, scor 6-0, 2-6, 6-4.

In al doilea rand, Simona Halep are un palmares de 11-7 impotriva adversarelor din Grupa Violet. In fata Karolinei Pliskova, Halep are un H2H pozitiv, de 7-3, in vreme ce scorul meciurilor directe cu Elina Svitolina este egal, 4-4.

Nu in ultimul rand, Petra Kvitova are palmares pozitiv in fata oponentelor din Grupa Rosie, inregistrand 8 victorii si doar 4 infrangeri in meciurile directe cu Ashleigh Barty, Belinda Bencic si Naomi Osaka.

Istoricele intalnirilor directe cu adversarele din grupa pentru celelalte participante sunt urmatoarele:

• Ashleigh Barty 4-6

• Belinda Bencic 4-5

• Naomi Osaka 4-5

• Karolina Pliskova 8-11

• Elina Svitolina 7-9

Programul primei etape al Turneului Campioanelor de la Shenzhen 2019

Editia 2019 a Turneului Final al tenisului feminin va debuta duminica, 27 octombrie de la ora 10:30, ora Romaniei.

In prima etapa, Grupa Rosie propune duminica meciurile Osaka vs. Kvitova si Barty vs. Bencic, in ordinea urmatoare:

• Ora 10:30 – Naomi Osaka (Japonia) vs. Petra Kvitova (Cehia) – 1-0 H2H

• Nu inainte de ora 12:00 – Ashleigh Barty (Australia) vs. Belinda Bencic (Elvetia) – niciun meci direct disputat pana in prezent.

A doua zi de concurs va aduce primele meciuri in Grupa Violet, incepand cu ora 12:30, ora Romaniei.

Primul meci al zilei de luni, 28 octombrie se va disputa intre Elina Svitolina (Ucraina) si Karolina Pliskova (Cehia), scorul intalnirilor directe fiind egal, 4-4.

In al doilea meci al zilei, nu inainte de ora 14:00, ora Romaniei, Simona Halep o va intalni pentru prima oara in cariera pe Bianca Andreescu.