TURNEUL CAMPIOANELOR | Clasamentul Grupei Rosii a doua etapa a grupelor! Kvitova, doua infrangeri din doua posibile

Belinda Bencic a invins-o pe Petra Kvitova in etapa a doua de la Turneul Campioanelor.

Jucatoarea din Elvetia s-a impus in trei seturi, scor 6-3 1-6 6-4.

Petra Kvitova are, in acest moment, doua infrangeri din doua posibile in Grupa Rosie de la Turneul Campioanelor.

Chiar daca are acest palmares negativ, Kvitova are inca sanse de calificare. Toate tenismenele din Grupa Rosie se mai pot califica inca.

In ultima etapa, meciurile vor fi: Bencic - Bertens / Kvitova - Barty.

CLASAMENTUL IN GRUPA ROSIE

1. Ashleigh Barty 1-1 (3-3 la seturi)

2. Belinda Bencic 1-1 (3-3 la seturi)

3. Kiki Bertens 1-0 (2-1 la seturi)

4. Petra Kvitova 0-2 (2-4 la seturi)

Kiki Bertens a intrat in competitia de la Shenzhen din postura de rezerva, dupa ce Naomi Osaka s-a retras. Nipona a luat aceasta decizie din cauza problemelor la umar.

CALCULELE PENTRU CALIFICARE IN SEMIFINALE

- Ashleigh Barty se califica in semifinale de pe primul loc al grupei daca o invinge pe Kvitova. Se poate califica si daca va pierde in trei seturi, conditia fiind ca Bertens sa o invinga pe Bencic in trei seturi.

- Belinda Bencic se califica in semifinale daca va castiga meciul cu Bertens. Se va clasa pe primul loc daca Kvitova o invinge pe Barty si pe doi daca australianca va castiga. Se poate califica si cu o infrangere in trei seturi, daca Kvitova o va invinge pe Barty in trei seturi.

- Kiki Bertens trebuie sa castige meciul cu Bencic pentru a ajunge in semifinale. Cu o victorie, va castiga grupa daca Kvitova o va invinge pe Barty sau va incheia pe locul 2 daca australianca se va impune.

- Petra Kvitova trebuie sa o invinga pe Barty. Exista si posibilitatea sa rateze calificarea cu o victorie in trei seturi, in cazul in care Bertens o invinge pe B encic in trei seturi.