Tu ce faceai in 1995? IMAGINI RARE cu Serena Williams: cum arata americanca la 14 ani, cand a devenit jucatoare profesionista de tenis

Serena Williams a devenit jucatoare profesionista de tenis in 1995, la varsta de doar 14 ani.

La 39 de ani, Serena Williams se afla in al 27-lea an consecutiv de jucatoare profesionista de tenis. In anul 1995, sora mai mica a lui Venus devenea jucatoare profesionista cu acte in regula, iar 27 de ani mai tarziu, Serena are 23 de Grand Slam-uri in palmares si cauta sa o egaleze pe Margaret Court in clasamentul care numara toate turneele de mare slem castigate vreodata in tenisul feminin.

Site-ul undefeated.com a facut o colectie cu cateva imagini memorabile din copilaria si tineretea Serenei Williams. Intr-o imagine, aceasta este surprinsa alaturi de Venus Williams si fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan.

O alta poza o arata pe Serena Williams fluturand steagul Americii la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000. S. Williams are un palmares olimpic impecabil, inregistrand patru participari si tot atatea medalii de aur.

Serena Williams are in palmares 73 de titluri de simplu, dintre care 23 de Grand Slam. Ca incasari financiare, Serena este detasata in topul istoric al tenisului feminin, cu suma de $93,634,967 primita in urma performantelor atinse pe teren.