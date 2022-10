Turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca rămâne fără campioană de Grand Slam pe tablou. De ce s-a retras principala favorită, Krejcikova

Campioana turneului de la Roland Garros, ediția 2021, Barbora Krejcikova a lăsat întrecerea de calibru WTA 250 de la Cluj-Napoca, intitulată Transylvania Open, fără nicio campioană de Grand Slam pe tabloul principal.

După victoria uriașă semnată în turneul WTA 500 de la Ostrava, la capătul unei finale de peste trei ore de joc, împotriva liderului Iga Swiatek, Barbora Krejcikova a ales să se menajeze în săptămâna 10-16 octombrie, pentru a nu risca agravarea accidentării.

„Din nefericire, după atât de mult tenis jucat în ultimele două săptămâni, accidentarea pe care o am la încheietura mâinii stângi nu îmi permite să joc la Cluj-Napoca.

Sunt foarte dezamăgită, pentru că așteptam cu nerăbdare să particip la acest eveniment,” a spus Barbora Krejcikova, informează oficialii turneului clujean.

